Exposition: Magies baroques Villars, samedi 13 avril 2024.

Exposition: Magies baroques.

Cette exposition met en lumière la figure de la magicienne baroque et de ses enchantements, à travers un parcours spectaculaire ! Capable d’emprisonner les chevaliers dans leurs jardins d’illusion, de métamorphoser les hommes ou encore de faire déferler les éclairs, les magiciennes, nommées Circé, Alcina ou encore Armide, ont été une figure majeure de la culture baroque. Les classiques littéraires de l’époque, comme Le Roland furieux (1532) de l’Arioste ou La Jérusalem délivrée (1581) du Tasse, mettent en avant le rôle mystérieux que leur réserve les ballets et les spectacles de la cour.

En famille, découvrez ces femmes qui, dans les opéras et les pièces de la cour, étaient bien souvent les doubles du scénographe. Ce dernier usait de machineries et d’effets scéniques prodigieux pour faire vivre la magie sur scène transformation, disparition, jeu de lumières. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-11-03

Château de Puyguilhem

Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine puyguilhem@monuments-nationaux.fr

