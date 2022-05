EXPOSITION – “MAGI PUIG” Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EXPOSITION – “MAGI PUIG” Montpellier, 10 juin 2022, Montpellier. EXPOSITION – “MAGI PUIG” Montpellier

2022-06-10 – 2022-07-10

Montpellier Hérault Rendez-vous à la Galerie de l’Ancien Courrier pour la nouvelle exposition de Magi Puig, du 10 juin au 10 juillet 2022 ! ►Cette exposition, résolument baignée de lumière, marque les 30 ans de liens entre Magí Puig et la galerie de l’Ancien Courrier. L’occasion de découvrir ses nouvelles scènes de plages, l’un de ses sujets phares que nous avons exposé à Montpellier depuis ses débuts. Magí Puig nous propose aussi de le suivre dans les vues panoramiques des villes qu’il affectionne telles que Barcelone, Paris et Montpellier. Puis, au détour des rues marocaines, nous sentirons la chaleur implacable et les couleurs de ce voyage en Orient qui l’inspire profondément. Ainsi l’artiste nous confie des toiles magistrales aux ombres bleutées très denses. Rendez-vous à la Galerie de l’Ancien Courrier pour la nouvelle exposition de Magi Puig, du 10 juin au 10 juillet 2022 ! ►Cette exposition, résolument baignée de lumière, marque les 30 ans de liens entre Magí Puig et la galerie de l’Ancien Courrier. L’occasion de découvrir ses nouvelles scènes de plages, l’un de ses sujets phares que nous avons exposé à Montpellier depuis ses débuts. contact@galerieanciencourrier.com +33 4 67 60 71 88 http://www.galerieanciencourrier.com/ Rendez-vous à la Galerie de l’Ancien Courrier pour la nouvelle exposition de Magi Puig, du 10 juin au 10 juillet 2022 ! ►Cette exposition, résolument baignée de lumière, marque les 30 ans de liens entre Magí Puig et la galerie de l’Ancien Courrier. L’occasion de découvrir ses nouvelles scènes de plages, l’un de ses sujets phares que nous avons exposé à Montpellier depuis ses débuts. Magí Puig nous propose aussi de le suivre dans les vues panoramiques des villes qu’il affectionne telles que Barcelone, Paris et Montpellier. Puis, au détour des rues marocaines, nous sentirons la chaleur implacable et les couleurs de ce voyage en Orient qui l’inspire profondément. Ainsi l’artiste nous confie des toiles magistrales aux ombres bleutées très denses. Montpellier

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

EXPOSITION – “MAGI PUIG” Montpellier 2022-06-10 was last modified: by EXPOSITION – “MAGI PUIG” Montpellier Montpellier 10 juin 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault