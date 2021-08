Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse EXPOSITION – MAGDALENA KOPACZ – ANNA CAMILLE ET MARTIN BEDFORD Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Catégories d’évènement: Aude

EXPOSITION – MAGDALENA KOPACZ – ANNA CAMILLE ET MARTIN BEDFORD
2021-09-09 16:00:00 – 2021-01-03 19:00:00

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Amis de longue date, ces deux artistes ont présenté une exposition de portraits en 2017. Leurs approches très différentes créent un contrepoint saisissant et stimulant pour le public.

Ils présentent ici à nouveau une vision très personnelle et contrastée, en explorant un nouveau genre : le paysage.

Anna Camille s'est installée en France en 2013 et est membre de la Maison des artistes depuis. Martin Bedford a travaillé en Angleterre, où il a exposé en compagnie de David Hockney et dirigé les Beaux Arts de Wimbledon School of Arts.
Du mercredi au dimanche de 11 H à 12 H et de 16 H à 19 H .

