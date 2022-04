Exposition – Magali HOLL Créations en bois peints et pyrogravés Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: 68240

Kaysersberg Vignoble

Exposition – Magali HOLL Créations en bois peints et pyrogravés Kaysersberg Vignoble, 7 juin 2022, Kaysersberg Vignoble. Exposition – Magali HOLL Créations en bois peints et pyrogravés Kaysersberg Vignoble

2022-06-07 10:00:00 – 2022-06-13 18:00:00

Kaysersberg Vignoble 68240 Découvrez ou redécouvrez l’univers artistique de Magali HOLL et ses créations en bois Découvrez ou redécouvrez l’univers artistique de Magali HOLL et ses créations en bois Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: 68240, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement 68240

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 68240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Exposition – Magali HOLL Créations en bois peints et pyrogravés Kaysersberg Vignoble 2022-06-07 was last modified: by Exposition – Magali HOLL Créations en bois peints et pyrogravés Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 7 juin 2022 68240 Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble 68240