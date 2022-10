Exposition Mael Le Golvan, 21 janvier 2023, .

2023-01-21 14:00:00 – 2023-03-18 18:00:00

L’exposition Eau Noire explore le rapport à notre environnement quotidien.

Au cœur de ses images, Maël Le Golvan travaille la lumière pour créer une photographie qui se mue en peinture. À travers ses différents travaux, l’artiste approfondit la construction photographique du paysage.

Maël Le Golvan étudie les espaces bâtis recolonisés par la végétation dans sa série Paysage Rudéral, ou les zones intermédiaires entre terre et mer à Morlaix et ses environs. Il parcourt et photographie ces lieux de nuit pour révéler le paysage dans son plus simple appareil. Traduction bretonne de ‘‘Dourduff’’ – un des affluents de la rivière de Morlaix –

Eau Noire donne à voir un sentiment paradoxal vis-à-vis des éléments naturels, la sensation d’un apaisement intranquille.

Atelier avec Maël Le Golvan

samedi 21 janvier / 14h – 17h

gratuit et sur réservation

Surimpressions et cyanotypes.

L’atelier mélangera techniques numériques et procédés anciens. Vous ferez émerger des figures hybrides de l’obscurité puis réaliserez des tirages de celles-ci avec le procédé du cyanotype.

– Visites guidées gratuites et sur réservation – contacter les Moyens du Bord

– Visites libres gratuites aux horaires du Roudour

– Visites de groupe sur demande

À propos de Maël Le Golvan

Artiste plasticien, dont la pratique est basée sur la photographie, Maël

Le Golvan prolonge ses recherches autour de la lumière à travers des

installations, vidéos et performances. Sous une enveloppe d’esthétisme, il

interroge l’impact de l’humain sur l’environnement et notre appréhension

technique de la vision.

