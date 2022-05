Exposition Mae Azzopard Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Monbazillac

Exposition Mae Azzopard Monbazillac, 15 juin 2022, Monbazillac. Exposition Mae Azzopard Château Kalian Bernasse Monbazillac

2022-06-15 – 2022-08-31 Château Kalian Bernasse

Monbazillac Dordogne Monbazillac Venez admirer l’exposition des toiles de Michèle-Arnaud Azzopard au Château Kalian.

Peinture minéral sur le thème du Terroir et de la Vigne. Venez admirer l’exposition des toiles de Michèle-Arnaud Azzopard au Château Kalian.

Peinture minéral sur le thème du Terroir et de la Vigne. +33 6 31 69 75 96 Venez admirer l’exposition des toiles de Michèle-Arnaud Azzopard au Château Kalian.

Peinture minéral sur le thème du Terroir et de la Vigne. ©Pixabay

Château Kalian Bernasse Monbazillac

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monbazillac Autres Lieu Monbazillac Adresse Château Kalian Bernasse Ville Monbazillac lieuville Château Kalian Bernasse Monbazillac Departement Dordogne

Monbazillac Monbazillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbazillac/

Exposition Mae Azzopard Monbazillac 2022-06-15 was last modified: by Exposition Mae Azzopard Monbazillac Monbazillac 15 juin 2022 Dordogne Monbazillac

Monbazillac Dordogne