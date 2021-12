Rennes Musée de Bretagne,Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes EXPOSITION MADELEINE DE SINÉTY, UN VILLAGE Musée de Bretagne,Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Musée de Bretagne, Les Champs Libres, le samedi 29 janvier 2022 à 15:00

Autodidacte en photographie, Madeleine de Sinéty découvre par hasard le village de Poilley, en Ille-et-Vilaine, et s’y installe entre 1974 et 1981. Elle y reviendra, se liant d’amitié avec plusieurs familles, qu’elle photographie inlassablement au travail et dans leur vie quotidienne. Elle nous montre les couleurs d’une France rurale disparue, un village, une communauté soudée, avec ses rituels et ses moments forts. Une grande photographe à découvrir

Gratuit sur réservation

Gratuit sur réservation

Visite amplifiée et interprétée en LSF

Musée de Bretagne, Les Champs Libres
10 cours des Alliés
35000 Rennes

2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T16:00:00

