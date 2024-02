Exposition « Made in Germany. Peintures germaniques des collections françaises (1500-1550) » Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon, vendredi 2 août 2024.

Le musée de Besançon traite de la peinture germanique de la Renaissance en lien avec ses collections.

En effet, du fait de son histoire puisque la Franche-Comté fut rattachée au Saint- Empire du XIe au XIIIe siècle puis de 1493 à 1678 Besançon conserve aujourd’hui un ensemble significatif d’œuvres tant pour la peinture que pour les arts graphiques grâce aux donations successives faites à la ville. Interrogeant les notions de frontières, géographiques mais aussi symboliques entre les sphères du privé, du public et du religieux, l’exposition présentera non seulement des œuvres des grands maîtres mais aussi d’anonymes, mystères encore manifestes de ces siècles passés, où tous travaillaient en ateliers, en corporations, en réseaux. Cette exposition a été pensée et conçue pour permettre le partage de ces connaissances à des publics variés.

L’exposition du musée de Besançon présente 70 œuvres de la Renaissance germanique. Ce corpus resserré et exigeant met en valeur l’ensemble exceptionnel de peintures de Lucas Cranach (1472-1553), léguées par Jean Gigoux (1806-1894) et qui constituent des chefs-d’œuvre des collections bisontines. Les publics habitués du musée ont l’occasion de les retrouver dans un accrochage différent et sous un prisme renouvelé. Le parcours laisse une large place à des prêts d’institutions partenaires la Bibliothèque Nationale de France, le musée du Louvre, le Petit-Palais, le château de Versailles, le musée Marmottan ainsi que de nombreux établissements en région comme les musées des Beaux-Arts de Nancy, Dunkerque, Strasbourg, Autun, Grenoble, Nîmes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le musée Fabre de Montpellier, le musée Unterlinden de Colmar, la fondation Bemberg de Toulouse, le musée Joseph Déchelette de Roanne, le musée de la Chartreuse de Douai, le musée Calvet d’Avignon, le musée d’Arts et d’histoire de Chaumont, l’abbaye de Chablis et l’église Saint-Maurice d’Usson. 8.6 8.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 10:00:00

fin : 2024-08-02 12:30:00

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 Place de la Révolution

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

