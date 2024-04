EXPOSITION MADANI MATIÈRE ET COULEUR(S) rue du Stade Schorbach, mercredi 3 avril 2024.

Venez découvrir l’exposition temporaire de l’artiste MADANI.

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, MADANI revient de ses voyages avec la mémoire des terres lointaines et des alphabets mystérieux. Avec la lumière et les couleurs, il raconte ses rêves.

Ses toiles sont un plaisir visuel et tactile. Les atmosphères de ses peintures se déclinent en ocre jaune , en bleu, en rouge et autres couleurs chaleureuses. Il peint la nature avec sensibilité. La matière dans sa peinture est gravée, peinte, frottée, mouvante. On y découvre des morceaux de bois, de coquillages, des grains de sable…

Chacune de ses toiles est un livre. Un espace. Une rencontre. Un chant où les mots sont en filigrane. Mémoire des sites traversés. Sa peinture est faite de signes, de matières, d’incrustations où se tissent des histoires, des légendes.

Son travail est une ouverture peuplée d’étoiles, de comètes, de lunes. Ses couleurs sont douces et fortes. Dans son univers artistique il y a des graphismes et des écritures anciennes qui racontent l’histoire de l’homme…des hommes.Tout public

5 EUR.

Début : 2024-04-03 14:30:00

fin : 2024-11-03 17:30:00

rue du Stade Centre d’Arts Grosser Garten

Schorbach 57230 Moselle Grand Est contact@centre-arts.fr

