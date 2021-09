Exposition Machines Pneumatiques : Dominique Blais Michele Spanghero chapelle saint Jospeh, 17 septembre 2021, Montfort-sur-Meu.

**Machines Pneumatiques** **Exposition présentée du 17 septembre au 10 octobre 2021** L’exposition « Machines Pneumatiques » propose de réinvestir la chapelle saint-Joseph de Montfort-sur-Meu en la dotant d’un orgue mécanique alimenté par un respirateur artificiel et d’un retable contemporain noir et doré rappelant autant les cieux que l’infini sidéral. Les deux œuvres, présentées dans ce cadre solennelle, créent une atmosphère méditative et allient les questions de la technicisation de la santé, de la prolongation de la vie artificiellement par des machines, de la part d’invisible et de mystère qui nimbe la vie et d’un possible au-delà. **Commissariat et production : Le Bon Accueil & Galerie Quinconce** **Avec le soutien de la Ville de Montfort-sur-Meu**

Entrée Libre

L’exposition propose de réinvestir la chapelle saint-Joseph en la dotant d’un orgue mécanique et d’un retable contemporain noir et doré rappelant autant les cieux que l’infini sidéral.

chapelle saint Jospeh boulevard villebois Mareuil 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine



2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T19:00:00