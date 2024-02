Exposition Machines à écrire, marqueur de l’entrée des femmes dans le monde du travail Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

Exposition de cinq machines à écrire issues du don de Monsieur René-Pierre Corne, afin de célébrer une partie de l’histoire de l’entrée des femmes dans le monde du travail.

Voici une exposition documentaire qui tend à rendre hommage à la dactylographe et à la secrétaire en tant que figure d’émancipation, mais aussi à son imagerie populaire parfois dévalorisante et limitante. Seront aussi abordées l’éducation et les conditions de travail de ces femmes qui ont pris place au sein des bureaux et des administrations.

Vernissage le 8 mars à 10h30.

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine actionculturelle@hautbearn.fr

