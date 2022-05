Exposition MachinaXion Potager du Château de La Roche-Guyon, 4 juin 2022, La Roche-Guyon.

Potager du Château de La Roche-Guyon, le samedi 4 juin à 16:30

Cette grande exposition imaginée par Thierry Bellefroid, journaliste, scénariste de bande dessinée et écrivain, et membre de la Fondation E.P. Jacobs, et Éric Dubois, professeur agrégé de design et enseignant à l’École Boulle, et également membre de la Fondation E.P. Jacobs. Cette exposition s’inscrit dans la thématique de la saison 2022 : _La bande dessinée, du réel à l’imaginaire et elle_ est à venir découvrir le 4 et 5 juin lors des Rendez-vous aux Jardins ! _Renseignements & Inscriptions :_ ? [[service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr](mailto:service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr)](mailto:service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr) ☎️ 01 34 79 74 42

Visite gratuite des jardins Entrée payante au château et à ses expositions

Potager du Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon Val-d’Oise



