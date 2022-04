Exposition “MachinaXion” Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

À partir du 23 avril, et jusqu’au 27 novembre 2022, le Château de La Roche-Guyon accueille l’exposition “MachinaXion” pour les 60 ans de la série de BD “Le Piège Diabolique”. Dans le tome 9, l’action se déroule à La Roche-Guyon et notamment au sein de son château. Les visiteurs sont amenés à découvrir des calques et planches originaux ou encore des archives personnelles de l’auteur belge, Edgar P.Jacobs.

Plein tarif : 7,8 € / Tarif réduit : entre 3,7 € et 4,8 € / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

À partir du 23 avril, et jusqu'au 27 novembre 2022, le Château de La Roche-Guyon accueille l'exposition "MachinaXion" pour les 60 ans de la série de BD "Le Piège Diabolique".

