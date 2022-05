EXPOSITION – MACELLUM LA CAMPAGNE S’INVITE EN VILLE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle “Macellum” est de retour pour sa 22e édition. La Ville de Metz et ses nombreux partenaires organisent une grande fête de producteurs locaux au jardin de l’Esplanade. Un moment phare qui représente une belle vitrine du savoir-faire des agriculteurs et des artisans locaux. Animations familiales, exposition avicole, balades en calèche et restaurations sur place. MAIRIE DE METZ

