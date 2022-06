Exposition – « Macbeth a raison » Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

2022-07-09 14:00:00 – 2022-09-18 17:30:00

Seine-Maritime Yvetot Depuis une trentaine d’années, Hélène Delprat déploie une œuvre singulière qui mêle peinture, dessin, sculpture, installation et image animée. À la galerie Duchamp, l’artiste présentera, pour la toute première fois, une exposition centrée sur ses vidéos. S’y déploieront, en regard, un ensemble de dessins, de carnets et… une seule peinture. Une exposition offrant un aperçu des formes et des obsessions qui, par ricochets, parsèment l’ensemble de son œuvre. Vernissage le vendredi 8 juillet à 18h30. Visites gratuites, accompagnées d’un.e médiateur.trice si vous le souhaitez.

galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://www.galerie-duchamp.org/

