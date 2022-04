EXPOSITION MAC ARON, 23 avril 2022, .

EXPOSITION MAC ARON

2022-04-23 – 2022-04-19

Qu’il ait traversé les océans ou soit façonné par le temps en forêt, le bois me donne de l’inspiration. Acajou, olivier, chêne, cyprès, chaque essence vibre différemment. J’aime retrouver son âme, le sculpter, lui donner une nouvelle destinée…

Mon travail évolue aussi avec d’autres matériaux ; le métal, la résine, la pierre, l’argile mélangés au naturel du bois font naître ma créativité

Méticuleux, acharné et perfectionniste j’aime que mes œuvres reflètent une histoire…A chacun d’y laisser parler son imagination. »

De père ébéniste, Marc ne s’est pourtant jamais intéressé au bois. Jusqu’au jour où il trouve un bois flotté. Inspiré par ses lignes, il se met à le travailler. Et le passé revient en force. Sensations, odeurs, le remplissent de joie

Sans formation, il se met au travail. Jusqu’au jour où il rencontre un compagnon du devoir qui l’encourage dans sa voie.

Depuis 2013, Mac Aron à fait son chemin participant à une vingtaine d’expositions et récoltant des prix

Prix jury à Préfailles

Prix du public à st Aignan

Et plusieurs autres prix…

