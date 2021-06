Dole Dole 39100, Dole Exposition mac 3 Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Exposition mac 3 Dole, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Dole. Exposition mac 3 2021-07-09 15:00:00 – 2021-07-25 19:00:00

Dole 39100 Rendez-vous incontournable de l’été dolois, l’exposition concert MAC3 attire de nombreux amateursde créations artistiques contemporaines. Pendant deux semaines, 6 peintres et 4 sculpteurs/plasticiens investiront l’espace intérieur de la chapelle des Jésuites.

Des oeuvres de styles contrastés se renverront les unes aux autres dans ce lieu emblématique

essentiellement baigné de lumière naturelle.Entrée libre. contact@mac3.eu +33 6 77 10 61 23 http://www.mac3.eu/ Rendez-vous incontournable de l’été dolois, l’exposition concert MAC3 attire de nombreux amateursde créations artistiques contemporaines. Pendant deux semaines, 6 peintres et 4 sculpteurs/plasticiens investiront l’espace intérieur de la chapelle des Jésuites.

Des oeuvres de styles contrastés se renverront les unes aux autres dans ce lieu emblématique

essentiellement baigné de lumière naturelle.Entrée libre.

Détails Catégories d’évènement: 39100, Dole Étiquettes évènement : Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole