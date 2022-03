Exposition “Ma ruralité heureuse en Nouvelle-Aquitaine” dans les locaux du CAUE 17 CAUE 17 (Maison de la Charente-Maritime), 1 avril 2022, La Rochelle.

du vendredi 1 avril au vendredi 29 avril à CAUE 17 (Maison de la Charente-Maritime)

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) ont pour vocation de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, des paysages et de l’environnement, à travers 4 missions : le conseil, la sensibilisation, la formation et l’information. Dans le cadre de leur mission de sensibilisation, les CAUE de Nouvelle-Aquitaine, sous l’égide de leur Union Régionale (URCAUE), ont souhaité valoriser la ruralité en Nouvelle-Aquitaine à travers l’organisation d’un concours photo organisé du 10 juillet au 20 septembre 2020 sur le thème : Ma ruralité heureuse – vécue ou rêvée – en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agissait d’observer et partager des situations, initiatives, paysages naturels ou bâtis, qui participent à une ruralité heureuse qu’elle soit vécue ou rêvée. Notre région propose une diversité d’espaces ruraux que nous traversons ou dans lesquels nous vivons, sans prendre le temps d’en observer les qualités. Les photographes étaient invités à partager leur regard positif porté sur la ruralité dans notre région et leur perception d’une ruralité heureuse en Nouvelle-Aquitaine.

Entrée libre aux horaires d’ouverture du CAUE 17

Concours photo proposé par les 12 CAUE de Nouvelle-Aquitaine et leur Union Régionale

CAUE 17 (Maison de la Charente-Maritime) 85, boulevard de la République, 17000 La Rochelle La Rochelle Bellevue Charente-Maritime



