2023-01-30 – 2023-02-12

EUR « Ma Ruralité Heureuse » est une exposition de photographies, itinérante et à disposition des communes du département, créée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Deux-Sèvres. Les photographies présentées ont été sélectionnées parmi 308 photographies partagées par les Deux-Sévriens lors d’un concours proposé par les 12 CAUE de la région Nouvelle-Aquitaine, portant un regard positif sur la ruralité au travers de paysages naturels ou bâtis, de situations ou d’initiatives. Le CAUE 79, suite à l’engouement pour le concours et sa thématique, a décidé de sélectionner ces 46 photographies pour composer une exposition itinérante à destination des habitants.

L’exposition est accueillie par le Grand Airvault du 16 janvier au 12 mars 2023,elle est visible

du 30.01 au 12.02 à proximité de l’église de Tessonnière.

