En famille, venez découvrir la briqueterie reconstituée en Lego® ! Personnages, scénettes et mots d'enfants vous expliqueront le fonctionnement de cette ancienne usine artisanale. Une exposition réalisée par ou pour vous !

mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr
+33 2 33 07 61 95
https://museelamaisondelabrique.wordpress.com/

Exposition Ma mini briqueterie – Musée La Maison de La Brique
Saint-Martin-d'Aubigny, 3 la briqueterie
2022-06-05 14:30:00 – 2022-11-06 18:30:00

