Exposition – M. & Mme PAUCHET Gamaches Gamaches Catégories d’évènement: Gamaches

Somme

Exposition – M. & Mme PAUCHET Gamaches, 12 avril 2022, Gamaches. Exposition – M. & Mme PAUCHET Gamaches

2022-04-12 – 2022-04-23

Gamaches Somme Gamaches Peintures par Monsieur et Madame Pauchet, peintre autodidacte, ancien membre des Amis des Arts de la Somme et plasticienne. Exposition visible aux horaires de la médiathèque Peintures par Monsieur et Madame Pauchet, peintre autodidacte, ancien membre des Amis des Arts de la Somme et plasticienne. Exposition visible aux horaires de la médiathèque mediatheque.gamaches@gmail.com +33 3 22 61 30 43 Peintures par Monsieur et Madame Pauchet, peintre autodidacte, ancien membre des Amis des Arts de la Somme et plasticienne. Exposition visible aux horaires de la médiathèque ©Pixabay – 2020

Gamaches

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gamaches, Somme Autres Lieu Gamaches Adresse Ville Gamaches lieuville Gamaches Departement Somme

Gamaches Gamaches Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gamaches/

Exposition – M. & Mme PAUCHET Gamaches 2022-04-12 was last modified: by Exposition – M. & Mme PAUCHET Gamaches Gamaches 12 avril 2022 Gamaches Somme

Gamaches Somme