EXPOSITION M. CLAUDE BONHOMME Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

EXPOSITION M. CLAUDE BONHOMME Palavas-les-Flots, 7 avril 2022, Palavas-les-Flots. EXPOSITION M. CLAUDE BONHOMME Palavas-les-Flots

2022-04-07 – 2022-04-13

Palavas-les-Flots Hérault Exposition de peinture à l’huile au couteau de Claude Bonhomme Galerie municipale Gustave Courbet Quai Clemenceau Entrée libre Infos : 06 84 32 71 60 m.mamireil@orange.fr Exposition de peinture à l’huile au couteau de Claude Bonhomme Galerie municipale Gustave Courbet Quai Clemenceau Entrée libre Infos : 06 84 32 71 60 m.mamireil@orange.fr m.mamireil@orange.fr +33 6 84 32 71 60 Exposition de peinture à l’huile au couteau de Claude Bonhomme Galerie municipale Gustave Courbet Quai Clemenceau Entrée libre Infos : 06 84 32 71 60 m.mamireil@orange.fr Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

EXPOSITION M. CLAUDE BONHOMME Palavas-les-Flots 2022-04-07 was last modified: by EXPOSITION M. CLAUDE BONHOMME Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 7 avril 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault