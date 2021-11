Paris Fondation Taylor île de France, Paris Exposition Lynn Shaler, Didier de Croisoeüil et Nicolas Blin Fondation Taylor Paris Catégories d’évènement: île de France

Pour ce mois de novembre 2021, la Fondation Taylor met une nouvelle fois en lumière la création contemporaine avec une exposition réunissant trois artistes. Du 28 octobre au 20 novembre 2021, ce sont ainsi les gravures de Lynn SHALER, les dessins et peintures de Didier de CROISOEÜIL, et les toiles peintes de Nicolas BLIN, que vous pourrez découvrir à la Fondation Taylor. Les salles d’exposition sont accessibles librement du mardi au samedi de 13h à 19h. Conformément aux dernières décisions liées à la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire au sein de la Fondation Taylor et l’accès aux salles d’exposition se fait désormais sur présentation d’un pass sanitaire valide. Expositions -> Art Contemporain Fondation Taylor 1 rue La Bruyère Paris 75009

12 : Saint-Georges (63m) 12 : Notre-Dame-de-Lorette (270m) Bus 74, arrêt Saint-Georges

Contact : Fondation Taylor 0148748524 contact@taylor.fr https://www.taylor.fr/ https://www.facebook.com/fondationtaylor

