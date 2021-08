Luzy Bibliothèque de Luzy Luzy, Nièvre Exposition “Luzy autrefois” Bibliothèque de Luzy Luzy Catégories d’évènement: Luzy

Nièvre

Exposition "Luzy autrefois"

le samedi 18 septembre à 09:00

Une exposition qui permet la mise en perspective du Luzy d’autrefois vis à vis des travaux réalisés ou programmés en centre ville aujourd’hui.

Gratuit | Visite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Une exposition de cartes postales et photos du centre ville de Luzy (1900-1950) Bibliothèque de Luzy 3, Avenue du Dr Dollet, 58170 Luzy Luzy Nièvre

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

