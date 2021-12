Saint-Riquier Bibliothèque départementale de la Somme - Antenne de Saint-Riquier Saint-Riquier, Somme Exposition “Lux in tenebris” Bibliothèque départementale de la Somme – Antenne de Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Somme

Exposition "Lux in tenebris"

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Bibliothèque départementale de la Somme – Antenne de Saint-Riquier

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Bibliothèque départementale de la Somme – Antenne de Saint-Riquier

En chemin vers la cour de Gaston Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, le couvert et partage son tourment : la veille deux personnes du village ont été assassinées… Froissart, que sa soif de connaissance perdra un jour, décide de rechercher la vérité. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philemon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ? Muni d’une tablette le visiteur déambule d’un panneau à l’autre à la recherche des éléments qui lui permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer le coupable. L’enquête dure environ 60 mm. Lux in tenebris : un thriller dont vous êtes le héros…. Bibliothèque départementale de la Somme – Antenne de Saint-Riquier Place de l’Église 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T20:00:00

