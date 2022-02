Exposition – Lutte contre les discriminations Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Exposition – Lutte contre les discriminations Martigues, 8 mars 2022, Martigues. Exposition – Lutte contre les discriminations Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues

2022-03-08 – 2022-03-20 Ferrières Avenue Louis Sammut

Martigues Bouches-du-Rhône L’exposition “Nous les femmes” met en avant douze femmes d’horizons différentes qui se sont rencontrées lors d’ateliers d’écriture. Elles échangent sur leur rôle de femme dans la société, évoquent les discriminations et mettent en avant la différence et la tolérance.



Le vernissage de l’exposition aura lieu le 08 mars à 16h30. Une exposition dans le Hall de l’Hôtel de ville en lien avec la lutte contre les discriminations et la promotion égalité Femme Homme. +33 4 42 44 33 33 L’exposition “Nous les femmes” met en avant douze femmes d’horizons différentes qui se sont rencontrées lors d’ateliers d’écriture. Elles échangent sur leur rôle de femme dans la société, évoquent les discriminations et mettent en avant la différence et la tolérance.



Le vernissage de l’exposition aura lieu le 08 mars à 16h30. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Ferrières Avenue Louis Sammut Ville Martigues lieuville Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Exposition – Lutte contre les discriminations Martigues 2022-03-08 was last modified: by Exposition – Lutte contre les discriminations Martigues Martigues 8 mars 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône