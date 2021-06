Marcigny Marcigny 71110, Marcigny Exposition « Lussigny à Marcigny » Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: 71110

Marcigny

Exposition « Lussigny à Marcigny » Marcigny, 27 juin 2021-27 juin 2021, Marcigny. Exposition « Lussigny à Marcigny » 2021-06-27 – 2021-09-26 Centre d’Art Contemporain Frank Popper 2 place du Prieuré

Marcigny 71110 Marcigny EUR 8 8 Expositions des oeuvres de l’artiste Guy de Lussigny (1929-2001), un travail autour de la forme carrée et les oppositions chromatiques. Les visiteurs sont accompagnés par un médiateur culturel.

