EXPOSITION – L’USINE BY CAT Yutz Yutz Catégories d’évènement: 57970

Yutz

EXPOSITION – L’USINE BY CAT Yutz, 4 juin 2022, Yutz. EXPOSITION – L’USINE BY CAT Maison des Bains 100 Grand Rue Yutz

2022-06-04 – 2022-06-06 Maison des Bains 100 Grand Rue

Yutz 57970 Venez vous dépayser dans le bric à brac de Cat ! de la peinture, des surprises, de l’émotion…. georges.charbonnier@gmail.com +33 3 82 51 04 16 CAPY

Maison des Bains 100 Grand Rue Yutz

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57970, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Maison des Bains 100 Grand Rue Ville Yutz lieuville Maison des Bains 100 Grand Rue Yutz Departement 57970

Yutz Yutz 57970 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz/

EXPOSITION – L’USINE BY CAT Yutz 2022-06-04 was last modified: by EXPOSITION – L’USINE BY CAT Yutz Yutz 4 juin 2022 57970 Yutz

Yutz 57970