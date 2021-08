Exposition L’Univers des dinosaures Parking du Liddl, 19 août 2021, Le pouliguen.

Exposition L’Univers des dinosaures

du jeudi 19 août au mardi 24 août à Parking du Liddl

Venez découvrir l’exposition de dinosaures de petite, grande taille et même taille réelle pour certain ! Des découvertes et des jeux pour toute la famille à partir de 3 ans ! Ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques. Un Quiz vous sera remis à l’entrée avec des questions (et quelques pièges) auxquelles il faudra répondre au fil de la visite, afin de gagner votre diplôme du petit Paléontologue ! – Dinosaures robotisés avec bruit sonore – Dinosaures jusqu’a 6m de haut sur 13m de long – Casques virtuels – Bacs de fouille – Film documentaire – Quiz pour enfants Visite libre Boutique de souvenirs à la fin de la visite.

Parking du Liddl 38 Avenue de Llantwit Major 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00