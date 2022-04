EXPOSITION – L’UNIVERS DE KERBUGALE Guérande, 20 avril 2022, Guérande.

Découvrez le patrimoine du village de Saillé à travers le regard des neuf enfants de la Maison des Assistantes Maternelles « Kerbugale ».

Parcourez l’exposition dans les rues du village. Cette restitution, composée de onze photographies, marque l’aboutissement d’un projet pédagogique visant à familiariser les enfants avec leur environnement quotidien.

Depuis plus d’un an, l’équipe de la MAM, Fabienne, Julie et Bérengère, assistantes maternelles, et les enfants chantent en choeur « J’ai une jolie maison ». Cette comptine, créée spécialement par Charlotte Zanotti, musicienne et intervenante auprès des jeunes enfants, est le point de départ de la découverte du village.

Au fil des mois, à pied et en poussette, les bambins se baladent dans le village pour forger des repères dans leur environnement quotidien. Sur leurs itinéraires, neufs éléments symboliques ont été retenus (une lucarne, la girouette de l’église, etc.) et réinvestis dans une création artistique conçue par l’artiste Hugo Duras, coloriste imaginaire.

Spécialiste de la petite enfance, Hugo Duras sensibilise les plus jeunes au « langage du dessin » comme un moyen d’expression libre. L’objectif de l’artiste est de « permettre au public de s’ouvrir aux mondes en utilisant ses sens ». Ainsi, chaque enfant a créé une toile dont un carré, symbole de leur identité, est découpé puis collé sur une toile collective.

Photographié avec sa toile, chaque enfant regarde le monde qui l’entoure à travers le carré découpé tout en faisant un clin d’œil à un élément symbolique.

