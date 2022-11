Exposition : L’univers de Gisèle Gilles Fère-en-Tardenois, 6 décembre 2022, Fère-en-Tardenois.

2022-12-06 – 2022-12-31

Le parcours artistique de Gisèle Gilles est tout aussi impressionnant que l’ensemble de son exposition qui se profile au centre culturel Camille Claudel. Elève des beaux-arts puis peintre en décors au théâtre de Chaillot de Paris, son parcours est riche et dense et ses influences artistiques le sont tout autant. Ses personnages offrent un peu de poésie et de douceur pour les grands et les petits. Telles de petites figurines sortant d’un coffre à jouets pour enfant et prenant secrètement vie la nuit, grâce à elles c’est certain, la magie de Noël peut commencer. Exposition en accès libre aux horaires d’ouverture du centre culturel Camille Claudel.

L’équipe aura plaisir à vous accueillir à l’occasion du vernissage vendredi 9 décembre à 18h30 !

