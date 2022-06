Exposition « L’Un est l’Autre » Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: 33112

Saint-Laurent-Médoc

Exposition « L’Un est l’Autre » Saint-Laurent-Médoc, 15 juin 2022, Saint-Laurent-Médoc. Exposition « L’Un est l’Autre » Médiathèque 7 rue du Général De Gaulle Saint-Laurent-Médoc

2022-06-15 – 2022-07-02 Médiathèque 7 rue du Général De Gaulle

Saint-Laurent-Médoc 33112 EUR 0 La médiathèque de Saint-Laurent vous propose de découvrir une quinzaine d’oeuvres réalisées durant l’année.

Le vernissage aura lieu le 15 juin à partir de 17h, en présence des artistes et résidents de la maison Aymar Achille-Fould. La médiathèque de Saint-Laurent vous propose de découvrir une quinzaine d’oeuvres réalisées durant l’année.

Le vernissage aura lieu le 15 juin à partir de 17h, en présence des artistes et résidents de la maison Aymar Achille-Fould. +33 5 56 59 40 96 La médiathèque de Saint-Laurent vous propose de découvrir une quinzaine d’oeuvres réalisées durant l’année.

Le vernissage aura lieu le 15 juin à partir de 17h, en présence des artistes et résidents de la maison Aymar Achille-Fould. Semaine de l’Art

Médiathèque 7 rue du Général De Gaulle Saint-Laurent-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 33112, Saint-Laurent-Médoc Other Lieu Saint-Laurent-Médoc Adresse Médiathèque 7 rue du Général De Gaulle Ville Saint-Laurent-Médoc lieuville Médiathèque 7 rue du Général De Gaulle Saint-Laurent-Médoc Departement 33112

Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc 33112 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-medoc/

Exposition « L’Un est l’Autre » Saint-Laurent-Médoc 2022-06-15 was last modified: by Exposition « L’Un est l’Autre » Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc 15 juin 2022 33112 Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc 33112