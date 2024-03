Exposition Luminescience au LUMEN du 7 au 26 février 2024 Lumen Gif-sur-Yvette, mercredi 7 février 2024.

Exposition Luminescience au LUMEN du 7 au 26 février 2024 Découvrez, lors d’une exposition, différents phénomènes de luminescence et venez participer à une promenade scientifique où le design et la chimie se rencontrent de manière originale. 7 – 26 février Lumen Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T08:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-26T08:30:00+01:00 – 2024-02-26T22:30:00+01:00

Cette exposition sur la luminescence pour les jeunes adultes (lycéens, étudiants) ainsi que les adultes intéressés par les sciences a été conçue conjointement par des étudiant.es du Département d’Enseignement et Recherche (DER) Chimie de 1ère année (L3) et du Diplôme Supérieur d’Art Appliqué (DSAA) de 2ème année en design d’illustration scientifique (DIS) de l’École Estienne pendant l’année universitaire 2023-24.

Nous vous invitons à venir explorer, manipuler et observer pour découvrir plusieurs phénomènes de luminescence, souvent issus de notre quotidien ou du monde naturel

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Art et Sciences Design

Mars Passédat et Kelis Pluton