EXPOSITION – «LUMIÈRES URBAINES» MARMEY Montpellier, 11 mars 2022, Montpellier.

EXPOSITION – «LUMIÈRES URBAINES» MARMEY Montpellier

2022-03-11 – 2022-04-11

Montpellier Hérault

Rendez-vous à la Galerie de l’Ancien Courrier pour la nouvelle exposition « Lumières urbaines » de Marmey, du 11 mars au 11 avril 2022 !

►Christophe Marmey est un artiste montpelliérain aux multiples talents : à la fois peintre, architecte et musicien accompli.

Sa première exposition personnelle à la galerie de l’Ancien Courrier sera l’occasion de présenter notamment ses espaces architecturés et ses vues de Montpellier.

« Figuration subjective »

L’artiste, rigoureux dans ses compositions, ne qualifie pas sa peinture de réaliste. Il n’est pas intéressé par les détails, ne dit pas tout. Il aime à penser que celui qui observe puisse recomposer sa réalité. Il cherche toujours l’équilibre entre des éléments très construits et des éléments esquissés d’une touche rapide.

« La peinture, comme la musique sont deux arts qui se complètent et participent des mêmes équilibres, art de l’espace, art du rythme et de l’improvisation. Mes thèmes de prédilection sont des peintures de vues ou des paysages urbains : j’aime décrire l’ambiance vivante de ce qui m’entoure en allant au plus près d’une certaine réalité, comme une nécessité d’interpréter le monde. Je cherche toujours un dynamisme expressif, où l’efficacité accordée à l’instinct rentre dans la composition et l’expression de ma toile. C’est à la fois précis tout en laissant part à l’inachevé, les effets de matières et les lumières créant des vibrations subtiles. » Christophe Marmey

Son grand talent réside dans sa façon de faire résonner les lignes et la lumière.

Telle que la lumière éblouissante piégée dans les halles métalliques du site Lustucru en Arles immortalisées par l’artiste avant leur démontage, ou dans les panoramiques depuis la gare de Montpellier ou du Mont St Clair à Sète.

Couleurs de Méditerranée

La palette de Christophe Marmey est chaude, celle d’une Méditerranée teintée d’Orient, très certainement nourrie de l’histoire de sa famille qui vécut au Maroc. Ses aïeux pratiquaient d’ailleurs tous la peinture brillamment. En effet, l’artiste fait vibrer les ocres, les bruns, les couleurs du sable et de la terre avec subtilité.

Pass vaccinal obligatoire

Pass vaccinal obligatoire

Montpellier

