2022-11-26 14:00:00 – 2022-12-23 20:00:00

Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 0 0 Exposition de photographies de paysages réalisées par Jean-Jacques Stockli de novembre 2021 à octobre 2022 sur le Pays de Nay, le Val d’Azun, le Pays Toy, la Vallée d’Ossau, la vallée d’Aspe, les Baronnies, le Couserans…

Exposition de photographies de paysages réalisées par Jean-Jacques Stockli de novembre 2021 à octobre 2022 sur le Pays de Nay, le Val d'Azun, le Pays Toy, la Vallée d'Ossau, la vallée d'Aspe, les Baronnies, le Couserans…

A l'occasion de cette nouvelle exposition vous pourrez découvrir de nouveaux formats inédits ainsi que de nouvelles cartes postales, une bonne idées pour offrir lors des fêtes de fin d'année.

A l’occasion de cette nouvelle exposition vous pourrez découvrir de nouveaux formats inédits ainsi que de nouvelles cartes postales, une bonne idées pour offrir lors des fêtes de fin d’année. Jean Jacques Stockli ©Stockli

