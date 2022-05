EXPOSITION “LUMIÈRES ET COULEURS D’AFRIQUE” Saint-Chinian, 6 mai 2022, Saint-Chinian.

EXPOSITION “LUMIÈRES ET COULEURS D’AFRIQUE” Saint-Chinian

2022-05-06 – 2022-05-28

Saint-Chinian Hérault

Découvrir, s’immerger et s’imprégner de la diversité culturelle autour de l’Afrique et ses couleurs à travers une exposition proposée par plusieurs artistes : Ikah Maseu, Well Rimo, Eliane Bardil, Bella Bah, Nadine Amagne, et Sadik Farabi.

L’exposition débutera par un vernissage, le Vendredi 06 Mai à 18h, et sera visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Saint-Chinian:

– Mardi 14:30-18:00

– Mercredi 9:00-12:00 et 14:30-18:00

– Jeudi 9:00-12:00

– Vendredi 14:30-18:00

– Samedi 9:00-12:30

Découvrir, s’immerger et s’imprégner de la diversité culturelle autour de l’Afrique à travers une exposition riche en couleurs.

dernière mise à jour : 2022-05-03 par