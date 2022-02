Exposition “Lumières d’Espoir” Maison des Femmes Roubaix Catégories d’évènement: Nord

la maison des Femmes, du mardi 1 au jeudi 31 mars, l’association « Choeur de Femmes » propose 12 portraits de femmes qui se confient sur les épreuves de leurs vies et laissent avec énergie un message d’espoir à toutes les femmes. Ces récits mis en valeur en 2013 par Isabelle Frys-Delaplace et par la photographe Delphine Chenu seront l’occasion de mettre en avant les parcours de vie tous différents et uniques ainsi que la force de chacune.

Entrée libre

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des Femmes Maison des Femmes 231 rue Decrême, roubaix Roubaix Est Nord

