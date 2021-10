Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Exposition “Lumières de Bretagne” Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du lundi 6 décembre au dimanche 19 décembre à Ti ar Vro-l’Ôté

C’est sa vision de la Bretagne, terre de contrastes et de légendes où la mer taquine la terre que Luc Vasseur propose à travers son exposition “Lumières de Bretagne”. La nature et la mer, sources de vie, s’animent au rythme des marées. Le ciel rencontre la mer à l’heure bleue, la lumière devient poésie, caressant les paysages. La mer danse avec les oiseaux marins, qui se repaissent de ses richesses. Les roches légendaires côtoient les arbres majestueux, abritant le repos des oiseaux, lorsque la lune paraît. Venez faire une balade émouvante au cœur d’une Bretagne aux multiples visages.

Entrée libre

Exposition photographique de Luc Vasseur Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T10:30:00 2021-12-06T18:30:00;2021-12-07T10:30:00 2021-12-07T18:30:00;2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T10:30:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T10:30:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T18:30:00;2021-12-12T10:30:00 2021-12-12T18:30:00;2021-12-13T10:30:00 2021-12-13T18:30:00;2021-12-14T10:30:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T10:30:00 2021-12-16T18:30:00;2021-12-17T10:30:00 2021-12-17T18:30:00;2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T18:30:00

