EXPOSITION 2022

Jusqu'au 11 décembre

Au musée de la résistance en Argoat

Exposition « Lumières dans la nuit »

Le musée de la Résistance en Argoat présentera du 17 avril au 11 décembre 2022 une exposition temporaire sur les phares et sémaphores durant l'occupation présentant des événements qui se sont déroulés principalement sur la côte nord de la Bretagne pendant la seconde guerre mondiale, dans ces lieux stratégiques pour la navigation.

Au musée de la résistance en Argoat Exposition « Lumières dans la nuit » Le musée de la Résistance en Argoat présentera du 17 avril au 11 décembre 2022 une exposition temporaire sur les phares et sémaphores durant l’occupation présentant des événements qui se sont déroulés principalement sur la côte nord de la Bretagne pendant la seconde guerre mondiale, dans ces lieux stratégiques pour la navigation. Pôle de l’Etang-Neuf Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

