Exposition "Lumière et transparence – Quand les arts du feu rencontrent le papier" au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

2022-04-01 – 2022-12-23

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat

Rdv au Moulin du Got :

Du mardi au samedi de 14h à 17h 30 d’avril à juin et de septembre à décembre.

En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lundi et samedi et les dimanches du 17/07 au 21/08 : de 14h à 18h

D’autres horaires de visites pourraient être proposés, il est donc préférable de réserver.

4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en entrée libre. Rens. : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com

Lumière et transparence

Nouvelle exposition au Moulin du Got : Quand les arts du feu rencontrent le papier

Entre tradition et innovation, des artisans d’art ont relevé le défi technique et artistique d’associer le papier au vitrail, à la porcelaine et à l’émail.

Dans une mise en scène unique, à la fois atelier et écrin, on découvre une cinquantaine d’œuvres originales où la délicatesse et la poésie côtoient l’humour et l’insolite.

Des sculptures en trompe l’œil aux paysages naïfs de porcelaine en passant par les luminaires au design moderne et épuré ; les propositions artistiques sont inattendues.

Aux côtés d’œuvres historiques et de pièces de collection, les réalisations des artistes étonnent, interrogent et nous émerveillent.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT de St Léonard de Noblat