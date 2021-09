Orsay Musée Sciences-ACO - musée de la Lumière et de la Matière Essonne, Orsay Exposition – Lumière et Matière, toute une histoire Musée Sciences-ACO – musée de la Lumière et de la Matière Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Plongez dans le monde des ondes électromagnétiques à travers une exposition du patrimoine scientifique de l’Université Paris-Saclay. Venez en apprendre davantage sur le spectre électromagnétique et la manière dont il est et a été mobilisé dans les pratiques scientifiques de l’Université. Il sera également mis en valeur par le biais de démonstrations de certains instruments. Un livret de jeu pour les 11/14 ans permettra aux jeunes et à leur famille d’explorer le musée de manière ludique. Pass sanitaire à partir de 18 ans. Plongez dans le monde des ondes électromagnétiques à travers une exposition du patrimoine scientifique de l’Université Paris-Saclay. Musée Sciences-ACO – musée de la Lumière et de la Matière 15 rue Georges-Clémenceau 91400 Orsay Orsay Essonne

