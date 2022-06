EXPOSITION – LULJETA Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

Metz

EXPOSITION – LULJETA Metz, 3 juin 2022, Metz. EXPOSITION – LULJETA CARREFOUR DES ARTS 3 rue des Trinitaires Metz

2022-06-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-04 19:00:00 19:00:00 CARREFOUR DES ARTS 3 rue des Trinitaires

Metz 57000 Céramiques, peintures, concert et lecture de poésies La démarche artistique a pour objectif de montrer le travail de l’artiste Luljeta mais aussi la culture Albanaise sans frontière de l’Albanie. Cette exposition durera 33 jours agrémentée par une animation culturelle musicale et poétique. Des musiciens et une poétesse Albanais seront présents. Les poèmes seront lus alternativement en français par de jeunes lecteurs. http://www.carrefour-metz.asso.fr/ CARREFOUR DES ARTS

CARREFOUR DES ARTS 3 rue des Trinitaires Metz

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 57000, Metz Autres Lieu Metz Adresse CARREFOUR DES ARTS 3 rue des Trinitaires Ville Metz lieuville CARREFOUR DES ARTS 3 rue des Trinitaires Metz Departement 57000

Metz Metz 57000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

EXPOSITION – LULJETA Metz 2022-06-03 was last modified: by EXPOSITION – LULJETA Metz Metz 3 juin 2022 57000 Metz

Metz 57000