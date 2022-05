Exposition : l’Ukraine et le monde Rochechouart Rochechouart Catégorie d’évènement: Rochechouart

Capitole Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Au total, l’exposition compte environ 30 œuvres sur soie. A découvrir, du 2 au 13 mai, tous les jours de 15h à 17h. Notez qu’à la suite de cette première présentation, deux autres expositions sont programmées, toujours au rez-de-chaussée du Capitole : Du 7 au 17 juin, « Portraits » et du 20 juin au 8 juillet : « Je t’aime, Rochechouart »

Ouvert à tous. Gratuit. Voici quelques semaines maintenant qu’un premier groupe de réfugiés ukrainiens est arrivé à Rochechouart, à l’initiative notamment de l’association franco-ukrainienne « Interlingua ». Parmi ce groupe se trouvaient deux artistes ukrainiens de renom, Viktoriia et Viktor Trotsenko, originaires de la capitale Kiev.

Quelques semaines seulement après leur arrivée dans leur nouveau cadre de vie, les deux artistes proposent un cycle impromptu de trois expositions présentant leurs œuvres, ainsi que celles d’autres artistes ukrainiens, dans leur diversité.

+33 5 55 43 00 80 http://www.poltourisme.fr/

