Venez découvrir la nouvelle exposition de l'Espace Saint Ravy "Lucie Martin-Granel" du 04 au 26 septembre 2021 ! Pour sa nouvelle saison artistique, l'Espace Saint-Ravy ouvre ses portes à l'artiste Lucie Martin-Granel. Diplômée des Beaux-Arts de Paris après avoir fait un cursus en illustration à l'école Corvisart (Paris), elle a développé une pratique de pliage aux formes géométriques design, que la lumière vient habiter soulignant leur dimension sculpturale. Ces recherches de formes et les jeux optiques nés de l'esprit en sont également la métaphore. L'artiste touche ici à la multidimensionnalité et questionne sur les changements d'états au sein même de notre pensée moderne. Pass sanitaire nécessaire

+33 4 67 34 88 80 https://www.montpellier.fr/1893-espace-saint-ravy.htm

