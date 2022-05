Exposition – Lovo, sur les traces du royaume de Kongo Les Eyzies, 1 juin 2022, Les Eyzies.

Exposition – Lovo, sur les traces du royaume de Kongo Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-06-01 – 2022-12-31 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

L’art rupestre d’Afrique centrale est à l’honneur de cette exposition qui vous invite à partir sur les traces du massif de Lovo, situé en République démocratique du Congo. Situé sur le territoire de l’ancien royaume de Kongo, dont l’apogée se situe aux XVIe et XVIIe siècles, le massif de Lovo abrite l’une des plus importantes concentrations de sites rupestres (une

centaine). Leur étude récente a permis l’inventaire de leur richesse et, pour certains d’entres-eux, une précieuse datation. Des grottes ornées aux récits et images rupestres, cette exposition est une fenêtre ouverte sur la riche histoire de ce patrimoine d’exception.

Une exposition conçue par Geoffroy Heimlich, avec le soutien de la Mission pour le patrimoine mondial et le Centre national de préhistoire du Ministère de la Culture, et en collaboration avec l’Institut des musées nationaux du Congo.

