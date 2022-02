Exposition Louttre.B centre d’art contemporain château Lescombes Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Rendez-vous **du 4 mars au 30 avril** 2022 au centre d’art contemporain, château Lescombes d’Eysines, pour l’exposition _Les canards bleus seront beaux cet été_ de l’artiste Louttre.B Peintre, graveur et sculpteur, l’artiste a une pratique diversifiée de l’art et tire son inspiration de la nature et des paysages du Lot. **Exposition de gravures de Louttre.B** Vernissage jeudi 3 mars 2022 – 18h30 **Exposition du 4 mars au 30 avril 2022** **Centre d’art contemporain, château Lescombes** Du mercredi au dimanche, de 15h à 19h (sauf jours fériés) Gravures centre d’art contemporain château Lescombes 198 avenue du Taillan-Médoc 33320 Eysines Eysines Gironde

