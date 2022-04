Exposition « L’oustal, panorama de l’architecture paysanne du Lot » Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Lot Cette exposition en 17 panneaux présente un panorama de l’architecture paysanne du Lot : la maison, l’exploitation agricole, le cœur d’un terroir.

Réalisée par le service Patrimoine du Département du Lot, elle détaille le patrimoine rural du Lot au travers des paysages et de l'activité agricole, de l'organisation des fermes entre le logis et les dépendances agricoles, l'architecture de l'eau, la pierre sèche, les pigeonniers, …

