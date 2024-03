EXPOSITION LOUSTAL Espace Saint Louis Bar-le-Duc, lundi 1 juillet 2024.

L’exposition de l’Espace Saint Louis sort l’artiste de l’univers de la BD pour présenter comme créateur d’images d’atmosphères. Elle met en dialogue plus d’une soixantaine d’œuvres issues de la collection personnelle de l’artiste, illustrant toutes les techniques utilisées aquarelle, huile sur toile, dessin, fusain, lithographie, fixé sous verre. Certaines d’entre elles n’ont jamais été montrées.

Loustal, célèbre comme illustrateur et créateur de BD est aussi un important peintre et dessinateur. C’est un fabricant d’images à l’œuvre importante et au style immédiatement reconnaissable dont des aspects entiers restent méconnus. Architecte de formation, il aime mettre en scène.

“L’ambiance, le décor tiennent ici une place capitale dans des histoires presque immobiles, où tout se joue dans des cadrages audacieux “ (Les Humanoïdes associés).

Loustal joue avec les clichés: les aventures exotiques, le film noir, le temps des colonies…

“Un cliché est une image très belle, très forte qui a le seul défaut d’être galvaudée” (Loustal).

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-07-01 14:30:00

fin : 2024-08-31 18:30:00

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est expressions55@wanadoo.fr

