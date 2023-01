Exposition “Louis XI, roi bâtisseur” Langeais, 12 mai 2023, Langeais ADT 37 Langeais.

Exposition “Louis XI, roi bâtisseur”

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

2023-05-12 – 2023-11-12

11.5 EUR Dans les combles du château ouverts exceptionnellement pour l’occasion, cette exposition propose d’aborder un sujet encore peu mis en valeur de l’œuvre de Louis XI (1423-1483), constructeur de l’État mais aussi constructeur de multiples édifices dans un royaume à l’emprise élargie, et au-delà, des Flandres jusqu’à Rome…

Après une présentation du roi et de son image, critiquée ou admirée selon le parti des auteurs et les valeurs du temps, le parcours fera découvrir ses multiples réalisations et celles passées par son plus proche entourage : châteaux, fortifications, manoirs, édifices utilitaires, halles de commerce et d’assemblée, ponts et levées, adjonctions et aménagements nombreux (galeries, façades, portails…), églises et chapelles, clochers, verrières, vitraux et autels.

