Exposition Louis-Philippe au collège Musée Louis-Philippe Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Exposition Louis-Philippe au collège Musée Louis-Philippe, 14 mai 2022, Eu. Exposition Louis-Philippe au collège

Musée Louis-Philippe, le samedi 14 mai à 20:00 Les élèves de deux classes de 4ème du collège Joliot Curie de Mers-les Bains, présenteront les portraits, inspirés des caricatures de Louis-Philippe, qu’ils ont réalisés. Musée Louis-Philippe Place d’Orléans 76260 Eu Eu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Louis-Philippe Adresse Place d'Orléans 76260 Eu Ville Eu lieuville Musée Louis-Philippe Eu Departement Seine-Maritime

Musée Louis-Philippe Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Exposition Louis-Philippe au collège Musée Louis-Philippe 2022-05-14 was last modified: by Exposition Louis-Philippe au collège Musée Louis-Philippe Musée Louis-Philippe 14 mai 2022 Eu Musée Louis-Philippe Eu

Eu Seine-Maritime